Работодатели будут отчитываться о работниках до 31 марта

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Действие временных правил предоставления работодателями информации в Общероссийскую базу вакансий «Работа в России» продлено до 31 марта 2021 года. Такое постановление правительства вступает в силу 13 января.

Согласно документу, в базе вакансий необходимо размещать информацию о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. Также работодатель обязан предоставить сведения о сокращении штата, расторжении трудовых договоров и иную информацию об освобождении сотрудников. Эти правила действовали до конца 2020 года, а теперь этот срок продлили до 31 марта 2021 года.

Указанные данные следует размещать в личном кабинете работодателя в базе «Работа в России» не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения сведений. Такие нормы были введены в апреле 2020 года для защиты людей от необоснованных увольнений и контроля за уровнем безработицы в стране.

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По данным Минтруда, в центрах занятости в октябре 2020 года было зарегистрировано около 3, 6 млн человек. В августе 2020 года уровень безработицы достиг пика и составлял 6,8% экономически активного населения, или 4,8 млн человек.

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