Регионам предписали увеличить число пунктов вакцинации

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Минздрав России поручил регионам нарастить количество прививочных пунктов для проведения массовой вакцинации от коронавируса, сообщил глава министерства Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от инфекции. По его словам, сделать это можно на следующей неделе.

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«Нашими специалистами разработаны стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин, исполнение которых гарантирует максимальную эффективность вакцинации. Для подготовки к массовой вакцинации мы поручили регионам увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность», — сказал Мурашко.

За минувшие сутки в России ещё 22 850 человек заразились коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 3 471 053. Лидерами среди регионов по суточному приросту стали Москва — 4320, Петербург — 3003 и Подмосковье — 1189.