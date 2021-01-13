Россия может ввести пошлины на экспорт кукурузы и ячменя

Лидия Мартынова

Правительство России может установить пошлины в отношении кукурузы и ячменя, подобных тем, что ранее были введены на экспорт пшеницы из страны.

«Рассматривается возможность введения пошлины на экспорт кукурузы и ячменя из России, но окончательных параметров пока нет. Вопрос обсуждается», — цитирует ТАСС пояснения источника на зерновом рынке.

Напомним, ранее на рынке появилась информация о том, что пошлина на экспорт пшеницы из России в период с 1 февраля по 31 марта 2021 года может быть увеличена с ранее утвержденных € 25 за тонну до € 70 за тонну и введена пошлина на экспорт ячменя в размере € 10 за тонн и на кукурузу — в размере € 25 за тонну. Как утверждает источник, это не соответствует действительности.

Как сообщало ИА Newstes, Россия планирует с 15 февраля по 30 июня этого года ввести квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 млн тонн. В пределах квоты пошлина на пшеницу составит 25 евро за тонну, свыше квоты — 50% от таможенной стоимости, но не менее € 100 за тонну.