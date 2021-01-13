Россиянин подал заявление в СК на Горбачева из-за развала СССР

Вадим Карасев

Житель Омска подал в региональный Следственный комитет заявление против Михаила Горбачева. Он обвиняет первого и последнего президента СССР в намеренном развале государства.

В иске омич сослался на Конституцию, согласно которой Российская Федерация является правопреемником Советского Союза. Выступая за "восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности России, за свободу и независимость Отечества", Вадим Рудометов просит провести расследование.

Судя по странице истца в социальной сети, он является активным сторонником "Национально-освободительного движения", основанного депутатом Евгением Федоровым.

Как сообщал Ruposters, ранее Горбачев выразил сожаление о распаде СССР. Волнения в Киргизии и Белоруссии, считает он, стали следствием процессов распада.