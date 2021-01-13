Российский капитан шокирован «красным уведомлением» Интерпола

Влада Некрасова

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выпустила так называемое красное уведомление в отношении капитана и владельца судна, на борту которого находились химикаты, сдетонировавшие во время мощного взрыва в Бейруте в августе прошлого года, в результате которого погибло до 200 человек, передаёт сегодня, 13 января, Reuters со ссылкой на СМИ Ливана.

Спустя пять месяцев после одного из крупнейших неядерных взрывов за всю историю человечества остаётся множество вопросов по поводу нитрата аммония (аммиачная селитра), который сдетонировал после того, как многие годы он хранился в порту ливанской столицы, отмечает британское информагентство.

«Красные уведомления» Интерпола просят национальные власти во всём мире временно задерживать указываемых в них лиц до возможной экстрадиции или других юридических действий по отношению к ним. Интерпол выдаёт их по запросу одной из стран-членов организации.

Ливанское государственное информагентство NNA сообщило во вторник, что Интерпол также выпустил уведомление в отношении португальского трейдера, который осмотрел груз в порту Бейрута в 2014 году, без указания имени или дополнительных подробностей об этом физическом лице.

Официальные лица Ливана столкнулись с обвинениями в халатности, некоторые сотрудники порта и таможни страны были задержаны в связи с августовским взрывом, в результате которого пострадали тысячи жителей Бейрута. В октябре прокуратура Ливана обратилась к Интерполу с просьбой выдать ордера на арест двух человек, которых правоохранительное ведомство арабской республики идентифицировало как российского капитана и владельца торгового судна Rhosus, прибывшего в Бейрут в 2013 году.

Борис Прокошев, в то время капитан Rhosus, в беседе с Reuters сказал, что он «шокирован» сообщениями о «красном уведомлении» Интерпола.

«Я вообще не понимаю, что могло быть основанием для моего ареста», — говорит россиянин.

По данным российского профессионального союза моряков, в 2013 году балкер Rhosus под флагом Молдавии перевозил опасный груз из Батуми в Мозамбик и сделал внеплановый заход в Бейрут. Там судно задержали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации. Экипаж, состоящий из граждан России и Украины, обратился в Международную федерацию транспортников (МФТ) и сообщил, что работодатель — кипрская компания Teto Shipping — с самого начала действия контрактов не выплачивала морякам зарплату. В ответ на обращение МФТ судовладелец, бизнесмен из Хабаровска, обещал продать судно и рассчитаться по долгам, однако этого так и не произошло.

Напомним, беды Ливана, раздираемого острым политическим и экономическим кризисом, крайне сложной социальной ситуацией в стране в связи с пребыванием на её территории около 1,5 миллиона сирийских беженцев, усилились после мощного взрыва в начале прошлого месяца в порту Бейрута. Власти Ливана продолжают выяснять, что привело к тому, что 4 августа огромное количество аммиачной селитры, небезопасно хранившейся в порту с 2014 года, в результате взрыва превратилось в грибовидное облако. Тогда погибло более 190 человек, десятки пропали без вести, около 6 000 получили ранения. Без жилья остались свыше 300 тыс. жителей Бейрута. После чрезвычайного происшествия в столице Ливана прошли акции протеста, в результате которых в отставку подал премьер-министр страны Хасан Диаб.