Самая масштабная олимпиада по русскому языку как иностранному объединила граждан из 147 стран

Влада Некрасова

Подведены итоги II Международной онлайн-олимпиады по русскому языку как иностранному, организованной при поддержке Минпросвещения России на базе Санкт-Петербургского государственного университета. В ней приняли участие более 9500 иностранных граждан из 147 стран.

Крупнейшее соревнование по русскому языку для иностранцев, изучающих русский язык, прошло в два этапа. Конкурсанты демонстрировали свои знания в области грамматики, лексики, синтаксиса русского языка, выполняли творческие задания.

Финалистами олимпиады стали 940 человек из 80 стран мира. Призёрам и победителям олимпиады вручат учебные пособия по русскому языку, они также получат возможность бесплатно пройти государственное тестирование по русскому языку как иностранному. Лучших конкурсантов ждут специальный диплом, который даёт бонус при поступлении в СПбГУ, и другие памятные призы.

Результаты доступны в личных кабинетах участников на сайте олимпиады.

Онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному проводится Минпросвещения России в рамках программы по повышению качества образования на русском языке за рубежом. Глобальная гуманитарная программа включает и другие проекты, например проект «Российский учитель за рубежом», реализуемый на базе Международного центра образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой, а также обеспечивает преподавание русского языка и предметов на русском языке российскими педагогами в ряде зарубежных стран, таких как Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Монголия и Сербия.