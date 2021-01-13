Секс, фемповестка, расовый вопрос: почему все говорят о сериале "Бриджертоны"

Вадим Карасев

Несмотря на коронавирус и, как следствие, определенные проблемы в киноиндустрии, прошлый год подарил нам немало достойных фильмов и сериалов. И одним из таких шоу стал сериал Netflix "Бриджертоны", в котором представлена альтернативная версия эпохи английского Регентства (своего рода сериал "Сплетница", но в новом антураже). В нем танцуют на балах под песни Билли Айлиш, мастурбируют и борются за равноправие полов. Сериал уже обошел по популярности "Ход королевы", "Бумажный дом" и другие известные шоу. Почему он вызвал такой большой интерес у зрителей и что нужно узнать о нем, прежде чем взяться за его просмотр, рассказываем в нашем материале.





О чем

В основу первого сезона сериала, который состоит из восьми серий, лег роман современной американской писательницы Джулии Куин (ее настоящее имя Джули Поттинджер. — Прим. ред.) "Герцог и я". В сериале она выступила приглашенным консультантом.

Хотя на первый взгляд может показаться, что центральной темой сюжета шоу является любовная линия, на самом деле затрагиваются куда более глубокие и самые что ни на есть актуальные проблемы. Сериал был адаптирован под современные реалии, против чего сама Куин не возражала.





Фиби Дайвенор и Реге Пейдж в сериале "Бриджертоны"

Действие "Бриджертонов" разворачивается в Лондоне в эпоху Регентства. Несмотря на исторический контекст шоу (тут стоит отметить великолепные костюмы, декорации и интерьеры, которые являются особым украшением сериала), он все же снят в духе современности. Женщины активно борются за свои права, в высшем обществе Лондона появляются темнокожие, а однополые отношения получают право на существование. Во всем этом сериал несколько отходит от романа — в произведении Куин нет таких современных интеграций.





Аджоа Андох и Реге Пейдж в сериале "Бриджертоны"

Не поскупились шоураннеры и на секс-сцены: в сериале нет их недостатка. Для их съемок даже наняли специального координатора, который помогал героям раскрепоститься. Прежде чем приступить к их съемкам, актеры репетировали по несколько недель. Зато на съемочной площадке они уже чувствовали себя комфортно.

Cекс-сцены были сняты через призму женского взгляда, что отличает их от интимных сцен во многих других сериалах.

Таков был наш подход с самого начала. Это "Шондаленд", и над сериалом преимущественно работали женщины-сценаристы. Исторически так сложилось, что во многих шоу к съемкам таких сцен на самом деле не подходят с женской точки зрения. Я считаю, что это позор. Опора в этом смысле на женскую точку зрения и делает "Бриджертонов" особенным сериалом,

— говорит продюсер Крис Ван Дьюсен.





Так, в одном из эпизодов главная героиня начинает экспериментировать со своим телом и занимается самоудовлетворением.

Главная героиня Дафна Бриджертон предстает в начале сериала как идеальная, наивная и невинная особа, но вскоре с ней происходит трансформация. Сначала она изображена девушкой, которая очень мало знает о любви. Единственное, что она об этом знает, — это определенная модель, которую демонстрировали ее родители. Она абсолютно ничего не знает о сексе. Но в течение всего сезона она просвещается в сексуальном плане,

— отмечает Ван Дьюсен.





Фиби Дайвенор в сериале "Бриджертоны"

Одним из самых ярких и обсуждаемых эпизодов в сериале стала сцена, в которой главный герой, занимаясь с возлюбленной сексом, просит ее остановиться и эякулирует внутрь нее. До этого половой акт у пары всегда прерывался, так как персонаж Реге Пейджа не хотел детей — он всегда был в позиции сверху и контролировал процесс. Героиня Дайвенор, которая не знала ничего о том, как происходит процесс зачатия, попросила свою служанку объяснить ей, как в теле женщины зарождается новая жизнь. Поняв, что значили действия ее возлюбленного в конце акта, она решила взять ситуацию в свои руки и на этот раз сама оказалась в позиции сверху.





Фиби Дайвенор и Реге Пейдж в сериале "Бриджертоны"

По словам Ван Дьюсена, создатели сериала хотели, чтобы их женские персонажи были далеки от совершенства.

Мы чувствовали, что женским персонажам этого шоу, особенно Дафне, следует позволить делать именно это. Она должна быть испорченной. Она должна уметь принимать сомнительные решения. Мы чувствовали свою ответственность за историю просвещения Дафны Бриджертон, и эта сцена во многом является частью ее истории,

— сказал он.

Многие зрители, правда, восприняли этот эпизод как сцену изнасилования и раскритиковали ее.

Меня тошнит от этой сцены. Это просто изнасилование, учитывая то, что Саймон не хотел иметь детей, а Дафна потенциально может сделать его отцом против его воли, если забеременеет,

— писали в твиттере.

В сериале есть и сцена орального секса, которая даже шокировала некоторых зрителей. Эта сцена для актрисы Фиби Дайвенор стала первой в сериале. По ее признанию, снимать ее было забавно и легко.

Это было похоже на постановку трюка или танца,

— сказала она.





Фиби Дайвенор и Реге Пейдж в сериале "Бриджертоны"

Конечно, сложно сказать, стало бы шоу таким популярным, если бы создатели не внесли некоторые коррективы и не добавили определенных деталей на злобу дня (выверенный в духе времени сериал "Аббатство Даунтон", к примеру, оказался более чем успешным). Но факт, что именно в таком виде сериал и привлек внимание критиков и зрителей и заставил говорить о себе. Потому что это, во-первых, очень актуально, во-вторых, современно, в-третьих, иронично и остроумно.





Фиби Дайвенор в сериале "Бриджертоны"

Сюжет

Действие сериала разворачивается в Лондоне в начале XIX века. В центре сюжета — семья Бриджертон, которую возглавляет леди Вайолет (ее супруг лорд Бриджертон умер). Главных героев тут много (семья Бриджертон состоит из четырех братьев, Энтони, Бенедикта, Колина и Грегори, и сестер, Дафны, Элоизы, Франчески и Гиацинты), поэтому запомнить всех сразу не так просто.





Флоренс Хант, Джонатан Бэйли, Рут Геммель, Клаудия Джесси, Люк Томпсон, Фиби Дайвенор, Люк Ньютон и Уилл Томпсон в сериале "Бриджертоны"

События первого сезона развиваются вокруг Дафны — старшей из сестер и братьев Бриджертон. Она только вышла в свет, где собирается найти себе жениха (это не столько ее желание, сколько принятый стереотип, которому полагается следовать). И у нее для этого есть все шансы: она происходит из знатной семьи, хороша собой и понравилась самой королеве Шарлотте (к слову, ее играет темнокожая актриса Голда Рошевель), которая много и часто нюхает табак.

Tea Time with the Queen. Bring your own snuff. #Bridgerton pic.twitter.com/iohn4fDxa7 — Bridgerton (@bridgerton) December 27, 2020

Но сама Дафна мечтает о большой и чистой любви и потому не хочет идти под венец просто потому, что для этого пришло время. Тогда, чтобы разобраться в себе и найти того самого, она, договариваясь с другом своего брата Саймоном Бассетом (заядлым холостяком и чайлдфри), изображает с ним на публике отношения, притворяясь его возлюбленной. В стиле лучших голливудских романтических мелодрам между ними вспыхивают реальные чувства.

На самом деле сюжет не так банален, как может показаться. Без интриг и закулисья тут тоже не обходится. Палки в колеса светскому обществу Лондона то и дело вставляет некая леди Уислдаун, которая в курсе всех сплетен и регулярно делится последними новостями в своих брошюрах, что является явной отсылкой к анонимным телеграм-каналам и социальным сетям (и к сериалу "Сплетница").

Голда Рошевель в сериале "Бриджертоны"

Актерский состав и создатели

Главными шоураннерами сериала стали небезызвестная Шонда Раймс, которая создала такие успешные сериалы, как "Анатомия страсти" и "Скандал", и Крис Ван Дьюсен, уже работавший с ней ранее. Именно Раймс взяла на себя смелость осовременить шоу, добавив в него актуальные проблемы наших дней. Рискуя столкнуться с критикой и вызвать волну осуждения, Шонда не прогадала — о сериале сейчас судачат все. И пусть не все отзывы о нем лестные, тот факт, что он сейчас в топе популярных шоу Netflix, говорит сам за себя.

Ее коллеги сначала и вовсе довольно скептически были настроены в отношении экранизации любовных романов Куин, которые, откровенно говоря, тянут скорее на беллетристику, нежели на серьезные произведения. Но Раймс смогла разглядеть в них изюминку.

Фиби Дайвенор в сериале "Бриджертоны"

По словам Дьюсена, сериал не стоит воспринимать как исторический — делать его таким они и не планировали.

Шоу предназначено для современной аудитории. Все, что мы сделали, от тематики до персонажей и историй, носит современный характер. Мы не были заинтересованы в том, чтобы преподать урок истории или снять документальный фильм, поэтому позволяли себе творческие вольности. Мы просто хотели показать, как можно интересно сочетать в себе историю и вымысел,

— говорит он.

Что касается исполнителей главных ролей, то здесь нет известных и прославленных актеров. Роль Дафны Бриджертон исполнила 25-летняя английская актриса Фиби Дайвенор, которая пока не может похвастаться богатой фильмографией. Впрочем, "Бриджертоны" могут стать для нее отправной точкой в карьере и открыть ей дорогу в Голливуд. Для съемок в сериале ей пришлось освоить верховую езду, брать уроки танцев и этикета.

Фиби Дайвенор и Рут Геммель в сериале "Бриджертоны"

Она отмечает, что ее героиня на самом деле очень сильная и мужественная и делает то, что считает правильным.

Дафна следует своему сердцу и не прислушивается к чьему-либо мнению. Я думаю, что если бы она родилась сегодня, то, вероятно, у нее был бы свой собственный бизнес. Я хотела, чтобы в ней было что-то очень современное, в том смысле, чтобы она немного беспокоилась и волновалась. На самом деле этого не было в сценарии, но это помогло мне лучше понять ее. Это другой мир, но можно провести много параллелей со средствами массовой информации и тем, как женщины изображаются в СМИ и социальных сетях — слишком совершенными и тому подобное,

— признается Дайвенор.

Ее возлюбленного Саймона Бассета сыграл 31-летний британец зимбабвийского происхождения Реге Пейдж, который знаком зрителям по сериалам "Корни" и "Для людей". Ему тоже пришлось освоить новые навыки ради новой роли — так, он усердно занимался боксом. По его признанию, это было очень нелегко, но вместе с тем необычно и интересно.

Реге Пейдж в сериале "Бриджертоны"

Джонатан Бэйли и Реге Пейдж в сериале "Бриджертоны"

Роль леди Вайолет Бриджертон исполнила Рут Геммель, известная по сериалу "Утопия".

Фиби Дайвенор и Рут Геммель в сериале "Бриджертоны"

Критика и мемы

Почти все кинокритики отметили, что релиз "Бриджертонов" в конце прошлого года пришелся очень кстати и оказался весьма своевременным. Обозреватель журнала Vanity Fair Сон Сарайя назвала шоу "забавным эскапизмом", что, по ее мнению, стало лучшим рождественским подарком в том сумасшедшем году.

Конечно, и критики сериал получил немало. К примеру, репортер издания Vox Айя Романо назвала его "бездушным" и "бессодержательным".

Не понравился сериал и известной российской писательнице Татьяне Толстой. В своем фейсбуке она написала, что не рекомендует смотреть шоу, которое назвала "американским сериальчиком".

Bridgerton: Американский сериальчик из жизни английского высшего общества 1813 года. 1813, подчеркиваю. Дамы высшего общества — чернокожие, фрейлины тоже. Можно подумать, они все от Отелло народились. ****** (обалдели. — Прим. ред.), что ли? Да, ****** (обалдели). BLM, ага. На 15-й минуте выключила. Чернокожая английская знать — это еще мелкие плевки в лицо зрителя; гораздо хуже — бессмысленное затягивание корсетов при моде на платья ампир (мелкие сиськи в моде, але!). И локоны с висков спиралью, а ля-пейсы. А не талия!). И нечеловеческая американская развязность: бордели Алабамы, Миссисипи, Каролины. Такие сельские, степные, с сортиром во дворе. Ужас и позор (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),— резюмировала она.

Аджоа Андох в сериале "Бриджертоны"

Пост Толстой вызвал большой резонанс среди интернет-пользователей. Одни отметили, что не стоит относиться к сериалу с такой серьезностью, другие написали, что теперь нужно привыкать к тому, что темнокожие актеры могут играть любых персонажей.

Да-да, по этой "логике достоверности" темнокожие актеры имеют право играть только рабов и прислугу во всех костюмных исторических фильмах. Никакой дискриминации, ага. Фрейндлих с ее внешностью отчего-то играла королеву Франции с испанскими корнями, и всем окей, а темнокожим актрисам баронесс английских нельзя. Браво. Ну, и я уже вообще молчу, что это выдуманный сюжет, по сути, драма про сплетни, про якобы XIX век, якобы Англию. А чувство иронии, кажется, у многих в принципе поломалось. Автор, вы очень узко мыслите. Сериал шикарный. P. S. Вы плохо историю знаете, если вы фантазируете, что нравы чем-то отличались, а борделей и мастурбации не существовало. Один "Декамерон" с Пушкиным чего стоят. Читайте больше произведений XVI—XVII веков, расширяйте кругозор. Много что для себя откроете. Плевок в лицо зрителя — это ваш пост. Для человека, который занимался (занимается?) литературой, у вас поразительно низкий уровень представления о том, как художественное произведение и художественная условность работают,

— возразили ей в сети.

Клаудия Джесси и Никола Кохлан в сериале "Бриджертоны"

Заступилась за сериал и журналистка Мария Кувшинова, предложившая Татьяне Толстой "экспресс-тест на расизм".

Если вас возмущает/расстраивает, что в историческом фильме чернокожий актер играет кого-то, кто исторически не мог быть чернокожим (королеву Англии, аристократов, андерсеновскую Русалочку), задайте себе вопрос: "Почему именно этот параметр — цвет кожи — для меня так важен?"

— написала она в своей статье и отметила, что ссылаться на историю будет неправильно, поскольку "историческая достоверность недостижима".

Аджоа Андох в сериале "Бриджертоны"

Ну а пока одни делились своим мнением о сериале, другие придумывали мемы и фотожабы.

"Как начался 2020 год. Как начался 2021 год".

"Сири, как мне превратиться в ложку?".

"Саймон: "Посмотри в мои глаза". Я: ..."

Me in elementary school, after my mom let me watch Forrest Gump: pic.twitter.com/jWp9dAfAYl — Rachel Vorona Cote (@RVoronaCote) January 5, 2021

"Леди Данбери всякий раз, когда герцог открывает свой рот".

"Я в начальной школе, после того как мама разрешила мне смотреть "Форреста Гампа".

Eloise trying to figure out how babies are made #Bridgerton pic.twitter.com/BWO3JrvxIM — Maria || cr. bridgertons⁹ (@safetyhessa) December 27, 2020

"Элоиза, которая пытается понять, откуда берутся дети".

Just watched #Bridgerton and these guys are really like the Jonas brothers omg pic.twitter.com/zXL3wAtmMA — Mich ❄️ (@joetrustjonas) January 2, 2021

"Только что посмотрел "Бриджертонов", и эти парни очень похожи на братьев Джонас".Интересные факты

1. Все Бриджертоны названы в алфавитном порядке: Энтони (Anthony), Бенедикт (Benedict), Колин (Colin), Дафна (Daphne), Элоиза (Eloise), Франческа (Francesca), Грегори (Gregory), Гиацинт (Hyacinth).

2. За первую неделю сериал набрал более 63 миллионов просмотров.





Бесси Картер, Харриет Кейнс и Никола Кохлан в сериале "Бриджертоны"

3. Несмотря на то что пока нет новостей о продлении шоу, ходят слухи, что у сериала будет как минимум второй сезон. Но вполне вероятно, что их будет и больше, так как "в запасе" у Куин есть еще семь романов из цикла.

4. Для съемок первого сезона сериала было задействовано 238 портных. Для одной только главной героини сшили 104 наряда, а всего за пять месяцев портными было создано 7 500 костюмов и аксессуаров.





Никола Кохлан, Полли Уокер, Бесси Картер и Харриет Кейнс в сериале "Бриджертоны"

5. На балах в сериале главные герои танцуют не под классическую музыку, а под песни Арианы Гранде, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Maroon 5, но в аранжировке.

6. Серия романов Джулии Куин разошлась тиражом более чем 10 миллионов экземпляров по всему миру и была переведена на 32 языка.

7. Одну из сцен в сериале сняли за ограниченное время, так как Ланкастер-хаус, где проходили ее съемки, был нужен королеве Елизавете II для проведения мероприятия.





Голда Рошевель в сериале "Бриджертоны"