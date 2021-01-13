Северная Корея взяла курс "на столкновение" с США

Лидия Мартынова

Заседание правящей партии Северной Кореи завершилось предоставлением важного нового титула для лидера страны Ким Чен Ына. Он занял символическую должность генерального секретаря Трудовой партии Кореи и это стало предупреждением для Америки, теперь США нажна новая стратегия в отношениях с авторитарной страной, пишет британская газета The Guardian.Менее чем за две недели до инаугурации нового президента США Джо Байдена, на съезде правящей Трудовой партии Ким Чен Ын фактически назвал США "самым большим врагом" своей страны. Прогресс в работе над ядерными договоренностям, по его словам, будет полностью зависеть от прекращения американской агрессии."Наша внешнеполитическая деятельность должна быть сосредоточена и направлена ​​на покорение США, нашего самого большого врага и главного препятствия инновационному развитию нашей страны", - сказал Ким Чен Ын."Независимо от того, кто находится у власти в США, истинная природа Америки и ее фундаментальной политики в отношении Северной Кореи никогда не меняется. Ключом к установлению новых отношений между Северной Кореей и США является готовность Америки отозвать свою враждебную политику", - добавил он.Вызов, который Ким Чен Ын бросил Вашингтону включал перспективу создания атомной подводной лодки, которая, как сообщается, сейчас находится на стадии испытаний, и планы построения существующих ядерных технологий с меньшими ядерными боеголовками, "которые будут применяться по-разному в зависимости от целевых объектов" .Прошло почти десять лет с тех пор, как Ким Чен Ын стал преемником своего отца Ким Чен Ира на посту третьего члена династии Ким.Ким Чен Ын открыл заседание партии с редким признанием неудачи. Год "беспрецедентных" кризисов - принудительное закрытие границ с крупнейшим торговым партнером - Китаем, стихийные бедствия и международные санкции привели к "почти полному" провалу его планов, а также падению экономики страны, сказал он.Но в выходные дни, через несколько дней после своего 37-летия, Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем Трудовой партии. Это очень символический шаг, который, по словам аналитиков, имеет целью укрепить единоличную власть в стране."Это свидетельствует об уверенности Ким Чен Ына в том, что он сейчас официально вступил в ряды руководства. Это также свидетельствует о его стратегическом намерении централизовать партийную систему вокруг себя и укрепить единоличное правление", - сказал профессор Университета Северной Кореи в Сеуле Ян Му Цзинь.К тому же, мир пытается интерпретировать отстранение его сестры Ким Ин Чжон от мощного партийного политбюро, хотя она сохранила членство в центральном комитете. Однако, некоторые аналитики считают, что Ким Ин Чжон будет в дальнейшем влиять на политику."Пока рано делать какие-либо выводы относительно ее статуса, поскольку Ким Ин Чжон все еще является членом центрального комитета, существует вероятность того, что она заняла другие важные должности", - сказала профессор Кюнгнамського университета в Сеуле Лим Еул-Чул.Многое также зависит от Джо Байдена и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина, который использовал свое новогоднее поздравление, чтобы поговорить об «усилиях восстановить трансграничные связи и переговоры между США и Северной Кореей по ядерной энергии».Бывшего президента США Барака Обаму обвинили в том, что он не уделил ядерному потенциалу Северной Кореи достаточно внимания. В свое время Байден назвал Ким Чен Ына "бандитом", тогда как Северная Корея также критиковала новоизбранного президента США. Но, как утверждают саммиты, которые Ким Чен Ын и Дональд Трамп провели после торговых споров, Байден имеет шансы на достижение прогресса.Американский дипломат в Восточной Азии во времена Обамы Курт Кэмпбелл описал три встречи Трампа с Ким Чен Ыном как "чрезвычайно смелые", хотя существенного прогресса не было достигнуто относительно ядерного арсенала Кореи."Одной из ключевых проблем администрации Байдена является необходимость принять своевременное решение о том, что делать в отношении Северной Кореи", - сказал Кэмпбелл.Однако, тон Ким Чен Ына на заседании партии был предупреждением для Байдена, резюмирует издание.