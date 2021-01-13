Шаолиньская мудрость: эти 7 правил должен знать каждый

Вадим Карасев

Шаолинь — это монастырь в Китае. О нем ходят различные легенды и слухи, как об одном из самых развитых духовных мест в мире. Эксперты узнали о некоторых шаолиньских мудростях, которые помогут простому человеку улучшить свою жизнь.

У всех наших проблем есть духовные причины. Шаолиньская мудрость поможет вам победить самих себя, стать лучше и сильнее. Не забывайте о том, что большинство важных советов уже было дано мудрецами древности. Не стоит изобретать заново колесо — обратитесь за помощью к рекомендациям и правилам, описанным далее.

Работайте над душой и телом

Шаолиньские монахи считают, что душа и тело неразрывно связаны. Тренировать необходимо как тело, так и ум. Необходимо заниматься физическим трудом или упражнениями, чтобы разум фокусировался на нужных вещах, и обходить вредные привычки и плохие мысли стороной.

Мудрость монахов гласит: самым сильным является тот, кто победил не тысячи воинов, а хотя бы раз себя самого. Лень — самый страшный порок человека. Так считают шаолиньские мастера, которые впитывают знания предков. Никогда не ленитесь — изучайте что-то новое и следите за своим здоровьем.

Соблюдайте режим

Каждый день мы рождаемся заново. Монахи Шаолиня говорят: особую важность имеет то, что мы должны сделать именно сейчас, сегодня. Дисциплина для монахов этого монастыря имеет ключевое значение.

Научитесь раньше вставать, чтобы правильно и эффективно готовиться к предстоящим делам. Очень важно отдыхать. Не нужно работать безостановочно. Переутомление еще никому не приносило пользы. Делайте 10-минутный перерыв раз в час.

Совершенствуйтесь ради благих дел

Получайте знания и работайте над своим телом не ради себя, а ради того, чтобы творить добро. Монахи посвящали всю свою жизнь изучению боевых искусств, но никогда не пользовались ими ради собственной выгоды.

Живите ради других, но не ждите вознаграждения за свои добрые дела. Любите близких и уважайте друзей.

Избегайте агрессии

Если ваше мнение не сходится с мнением окружающих, это не значит, что нужно проявлять агрессию по отношению к ним. Будьте искренними, мягкими и добродушными, ведь каждый имеет право на свое мнение.

Изучайте разные точки зрения и не бойтесь оказаться неправыми в чем-то. Это поможет вам достроить истинную и правильную картину всего происходящего.

Избегайте агрессии и со стороны окружающих. Если вы видите, что какой-то человек манипулятор или провокатор, лучше с ним не общаться.

Помните об ответственности

Шаолиньские монахи никогда не обвиняют в своих бедах других людей. Они всегда берут ответственность за свою жизнь на себя. Только это помогает избавляться от негатива и стать свободными. Так вы не будете зависеть ни от кого вокруг. Сильный предъявляет претензии себе, а слабый — к окружающим.

Помогайте людям вокруг

Помогая своему ближнему, вы даете человеку шанс изменить свою жизнь. Есть одно маленькое «но» — не стоит помогать тем, кто этого не просит либо не умеет благодарить. Не нужно протягивать руку помощи злым людям, так как они не отблагодарят вас и не направят полученную от вас энергию в русло добра.

Боритесь со слабостями

Самыми страшными грехами, по мнению шаолиньских монахов, являются обжорство и пьянство. Алкоголь затуманивает разум, а обжорство делает людей слабыми и безвольными.

Также очень важно бороться с жадностью, самовосхвалением и завистью. Не стоит завидовать тем, кто лучше вас: у этих людей есть чему поучиться. Хороших и сильных людей видно издалека, а плохих не видно даже вблизи.