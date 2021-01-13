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СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Буйнакске

СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Буйнакске

СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в дагестанском Буйнакске. Об этом 13 января сообщается на сайте республиканского главка Следственного комитета.

«По сообщению, распространенному в средствах массовой информации о пищевом отравлении детей в городе Буйнакске, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, причиной отравления могла стать питьевая водопроводная вода. В отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, проводятся следственные действия.

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Специалисты Роспотребнадзора изъяли образцы воды для экспертизы.

Дети в возрасте от двух до 13 лет с признаками отравления начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска с 9 января. Сейчас в больнице с признаками пищевого отравления — повышением температуры, сопровождающейся рвотой и диареей, — находится 71 человек, включая 61 ребёнка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Глава города Исламудин Нургудаев во вторник заявил, что причиной массового отравления могли стать просроченные продукты из новогодних подарочных наборов.

«Причина — на сегодняшний день мы рассматриваем именно пищевое отравление, а от воды оно или продуктов, уже установит Роспотребнадзор. У нас в городе три источника водоснабжения, с каждого взяты пробы. Но есть дети, которые не пили воду», — пояснил 13 января Нургудаев.

Он добавил, что версия с новогодними подарками и мандаринами появилась после того, как родители некоторых пострадавших детей рассказали, что плохо им стало после их употребления, а воду они не пили.

Ранее врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева заявила, что медучреждения Буйнакска располагают необходимым коечным фондом на случай дополнительной госпитализации детей. Она подчеркнула, что до установления источника, вызвавшего массовое отравление, горожанам рекомендовано не употреблять сырую воду.

В декабре следственные органы СК по Иркутской области возбудили уголовное из-за массового отравления в школе города Шелехова. Тогда 117 учеников школы пожаловались на тошноту и рвоту, а 22 школьника обратились за медпомощью.

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По материалам: pnp.ru

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