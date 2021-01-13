Стало известно, кто будет представлять Украину на инаугурации Джо Байдена

Влада Некрасова

На инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Украину будет представлять украинский посол в США Владимир Ельченко. Об этом проинформировали в пресс-службе посольства Украины в США.В сообщении отмечается, что все страны будут представлены на инаугурации на уровне послов.“В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко”, – говорится в сообщении.Ельченко рассказал, что поскольку в США до сих пор наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом COVID-19, все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне.“Инаугурация президента – это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты”, – отметил Ельченко.Как известно, инаугурация Джо Байдена должна состояться 20 января 2021 года.Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента и вице-президента США по традиции проводится публично перед Капитолием в Вашингтоне.Обычно эта церемония привлекает большое число зрителей, сопровождается программной речью президента. По ее случаю устраиваются торжественный парад и бал.