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Стало известно, кто будет представлять Украину на инаугурации Джо Байдена

Стало известно, кто будет представлять Украину на инаугурации Джо Байдена
На инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Украину будет представлять украинский посол в США Владимир Ельченко. Об этом проинформировали в пресс-службе посольства Украины в США.

В сообщении отмечается, что все страны будут представлены на инаугурации на уровне послов.

“В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко”, – говорится в сообщении.

Ельченко рассказал, что поскольку в США до сих пор наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом COVID-19, все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне.

“Инаугурация президента – это специальная церемония в США, которая точно не связана со встречами с иностранными лидерами. Для этого существуют отдельные официальные визиты”, – отметил Ельченко.
Как известно, инаугурация Джо Байдена должна состояться 20 января 2021 года.

Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента и вице-президента США по традиции проводится публично перед Капитолием в Вашингтоне.

Обычно эта церемония привлекает большое число зрителей, сопровождается программной речью президента. По ее случаю устраиваются торжественный парад и бал.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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