Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Алексей Вольцев

Участники продемонстрируют свои знания по 24 предметам, первым из которых станет французский язык. Задания для олимпиады, единые для всех российских школьников, разработаны центральными предметно-методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету. При проведении организаторы олимпиады применяют все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности.

В прошлом учебном году в региональном этапе приняли участие свыше 140 тысяч школьников 9–11-х классов.

«Всероссийская олимпиада школьников – один из важнейших инструментов развития олимпиадного движения и раскрытия талантов. Неизменная черта олимпиады – её масштабность: она по праву занимает лидирующие позиции по количеству участников не только у нас, но и во всём мире. Ежегодно во всех её этапах, начиная со школьного, принимают участие миллионы наших учащихся, стремящихся развиваться и демонстрировать свои знания. Желаю всем успешного участия в олимпиаде и в этом году!» – прокомментировал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. Особое внимание со стороны организаторов на местах уделяется контролю за защитой заданий от утечек.

Сроки и места проведения регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году утверждены приказами Минпросвещения России № 669 от 24 ноября 2020 г. и № 850 от 28 декабря 2020 г.