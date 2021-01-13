Старый Новый год: три обряда на удачу и богатство в 2021 году

Вадим Карасев

Провожая старый год, многие мечтают о том, чтобы начать жизнь с чистого листа, привлечь позитивные перемены и позабыть о проблемах. В 2021 году каждый сможет приблизить свое счастье, проведя один из обрядов в праздник Старого Нового года.

Проводы 2020 года уже состоялись, однако впереди нас ждет еще один праздник — Старый Новый год. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с традициями этого дня, а также не забыть о проведении обрядов, которые помогут привлечь в жизнь все то, что сделает каждого счастливым.

Обряд на привлечение удачи в Старый Новый год

На листке бумаги записывают все, что хочется оставить за спиной: неудачи, проблемы с деньгами, сложные взаимоотношения и тому подобное. В 12 часов ночи зажигают белую свечу, подносят к ней листок и сжигают его, приговаривая:

«Неудачи в прошлом оставляю, все мосты, ведущие к проблемам, сжигаю».

Пепел выкидывают в окно со словами:

«Год 2020 проходит, все дурное уносит. Пеплом проблемы разлетаются, в небытие отправляются. Удача на порог придет, как только пепел на землю упадет».

Привлечение денег на Старый Новый год 2021

Обрести финансовый достаток получится, если повесить на ель купюру или положить под нее что-то, что ассоциируется с богатством. В день Старого Нового года привлечь в жизнь материальное благополучие можно и с помощью заговоренного талисмана. Для этого берут копейку, держат ее в руках некоторое время, а в полночь проговаривают:

«Монета неразменная меня не подведет, богатство в дом приведет, Сколько монетка со мной проведет, столько и денег в руки придет».

Талисман прячут в кошелек, чтобы он привлекал деньги в течение всего года.

Обряд на удачу 13 января

Привлечь удачу в день праздника на весь год получится, если провести простой обряд. Для этого пекут сладкий пирог, и во время замешивания теста приговаривают:

«Пышный пирог, сладкий пирог. Тесто поднимается, удача приближается. Как свой пирожок запеку, так и удачу привлеку, а как от угощения ничего не останется, так и удача в дом придет да больше от меня не уйдет».

Пирогом можно угостить кого угодно, сопровождая каждый кусочек добрыми напутствиями и пожеланиями.