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Статус муниципального округа закрепят в законодательстве

Статус муниципального округа закрепят в законодательстве

В структуре органов самоуправления в России предлагают закрепить новый вид муниципального образования — муниципальный округ. Законопроект с соответствующими поправками депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по федеративному устройству 19 января.

В связи с введением нового вида муниципального образования — муниципального округа — авторы законопроекта предлагают внести соответствующие изменения в ряд действующих документов. Поправки, в частности, коснутся Законов Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «О библиотечном деле», «О национально-культурной автономии», «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Об архивном деле  в Российской Федерации», «Об опеке и попечительстве», «Об образовании в Российской Федерации», а также «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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В пояснительной записке к документу отмечается, что он соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. А реализация решений, предлагаемых проектом постановления, не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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