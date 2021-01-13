Суды начали привлекать к ответственности детей за махинации родителей-бизнесменов

Вадим Карасев

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность решения Арбитражного суда Москвы, который привлек к ответственности детей бенефициаров компании-банкрота вместе с родителями, передает "Интерфакс".

27 октября столичный арбитраж привлек Даниила и Дмитрия Самыловских к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Альянс" на 93,11 млн рублей вместе с родителями Вадимом Самыловских и его уже бывшей супругой Натальей Кириенко. Суд постановил, что дети предпринимателей, в том числе несовершеннолетние, несут солидарную ответственность за вывод активов при банкротстве. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Претензии к детям возникли в связи с тем, что они получили от родителей в дар недвижимость и другое имущество на сумму более 90 млн рублей уже после начала процедуры банкротства контролируемой родителями компании. Банкротство инициировала налоговая после того, как в суде по итогам проверки за 2012-2014 годы доказала факт ухода фирмы от налогов. Бенефициаров привлекли к субсидиарной ответственности на 311,66 млн рублей— на всю сумму задолженности.

Суды рассматривали возможность привлечения детей к субсидиарной ответственности после того, как на такую возможность указал Верховный суд РФ в декабре 2019 года. Взыскание с родственников задолженности, пояснили в ВС, возможно двумя способами — путем признания недействительной сделки по передаче имущества или в порядке возмещения ущерба.

"Альянс" был подрядчиком московских властей, крупнейший его госконтракт (на 1,47 млрд рублей) был заключен с департаментом капремонта жилфонда Москвы на комплексное благоустройство территории, прилегающей к Варшавскому шоссе. Наилучшие финансовые показатели "Альянс" продемонстрировал в 2013 году – 1,4 млрд рублей выручки и 47,5 млн рублей чистой прибыли.