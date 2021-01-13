Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Тарифный кризис: Разумков проведет совещание с фракциями и премьером

Тарифный кризис: Разумков проведет совещание с фракциями и премьером

Тарифный кризис: Разумков проведет совещание с фракциями и премьером
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сегодня в 16:00 проведет совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций и групп. Они обсудят вопросы тарифного кризиса. Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса", - отметила нардеп.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения.

Он отмечал, что представители Минэнерго и "Нафтогаза" ранее представили нардепам от СН два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей. Шмыгаль подчеркивал, что Кабмину важно было услышать конструктивные предложения по обоим планам.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

5 предметов, от которых нужно избавиться на Старый Новый год
5 предметов, от которых нужно избавиться на Старый Новый год
В Челябинской области подвели итоги первой профильной смены инженерно-физической школы
В Челябинской области подвели итоги первой профильной смены
В Подмосковье в 2020 году на внебюджетные средства ввели в эксплуатацию 13 детсадов на 2997 мест
В Подмосковье в 2020 году на внебюджетные средства ввели в
Педагоги Москвы поделились более 500 проектами лучших воспитательных практик
Педагоги Москвы поделились более 500 проектами лучших воспитательных
Российский капитан шокирован «красным уведомлением» Интерпола
Российский капитан шокирован «красным уведомлением» Интерпола
Уникальные настенные росписи сохранились в гробнице на северо-западе Китая
Уникальные настенные росписи сохранились в гробнице на северо-западе
Что делать, если в жизни все идет наперекосяк: три метода борьбы с черной полосой
Что делать, если в жизни все идет наперекосяк: три метода борьбы
МИД России: Соцсети США системно дискриминируют российские СМИ
МИД России: Соцсети США системно дискриминируют российские СМИ
Суды начали привлекать к ответственности детей за махинации родителей-бизнесменов
Суды начали привлекать к ответственности детей за махинации
Мадагаскарского паука-охотника заподозрили в сооружении из листьев ловушек для лягушек
Мадагаскарского паука-охотника заподозрили в сооружении из листьев
Газ из хранилищ Украины оказался в залоге у российского фонда
Газ из хранилищ Украины оказался в залоге у российского фонда
Шаолиньская мудрость: эти 7 правил должен знать каждый
Шаолиньская мудрость: эти 7 правил должен знать каждый

Топ на сегодня

У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать на Израиль
У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с бойфрендом в честь годовщины отношений
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с
Дуда наградит посла США в Варшаве орденом за заслуги перед Польшей
Дуда наградит посла США в Варшаве орденом за заслуги перед Польшей
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят пути развития системы образования нашей страны
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят пути
Посол России: США пошли по пути навязывания неприемлемых условий СНВ-3
Посол России: США пошли по пути навязывания неприемлемых условий СНВ-3

Еще по теме

Разумков собирает глав фракций на 23:00
Гончарук подал заявление об отставке, Зеленский приехал к фракции "Слуга народа" обсуждать новый Кабмин
В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу
Рада может назначить Дениса Шмыгаля новым премьером Украины уже сегодня