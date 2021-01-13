Тарифный кризис: Разумков проведет совещание с фракциями и премьером

Анастасия Иванова

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сегодня в 16:00 проведет совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций и групп. Они обсудят вопросы тарифного кризиса. Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук."Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса", - отметила нардеп.Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения.Он отмечал, что представители Минэнерго и "Нафтогаза" ранее представили нардепам от СН два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей. Шмыгаль подчеркивал, что Кабмину важно было услышать конструктивные предложения по обоим планам.