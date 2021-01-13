Тильда Суинтон о своей гендерной идентичности: "Я всегда ощущала себя квиром"

Вадим Карасев

60-летняя британская актриса Тильда Суинтон дала интервью журналу Vogue, в котором, помимо прочего, рассказала о своей гендерной идентичности. Оскароносная звезда призналась, что всегда чувствовала себя квиром (человеком, который не соответствует гетеросексуальной или цисгендерной идентичности. — Прим. ред.).

Я всегда ощущала себя квиром. Я всегда была в поиске какого-то своего цирка квиров, и я нашла его. Для меня совершенно очевидно, что в моем случае это связано с чувственностью,

— призналась она.





В 1992 году актриса снялась в фильме "Орландо", где ее персонаж сначала предстал юношей, а потом девушкой. Позже в картине "Константин" она сыграла бесполого ангела Гавриила.

Говоря о гендере, Суинтон признавалась, что не может идентифицировать, кем она раньше была: мальчиком или девочкой.

Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь действительно сказать, что я была девочкой. Я долгое время была чем-то вроде мальчика. Все меняется. Мне нравится ходить по натянутому канату сексуальной и гендерной идентичности,

— признавалась она.

Вот уже 16 лет Тильда Суинтон состоит в отношениях с художником Сандро Коппом. У актрисы есть 23-летние дети от ее бывшего возлюбленного художника и драматурга Джона Патрика Бирна: сын Ксавье и дочь Онор.



