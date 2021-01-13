Товарооборот Украины в 2020 году сократился на 6,4%

Алексей Вольцев

Общий товарооборот в Украине в 2020 году составил 103,4 млрд долларов. При этом существенно сократился импорт - на 10,3% против показателя 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.По сравнению с 2019 годом общий товарооборот сократился на 6,4%.Уточняется, что импорт в 2020 году составлял 54,2 млрд долларов, что на 6,2 млрд, или 10,3%, меньше показателей 2019 года.Преимущественно в Украине импортировали топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (8 млрд долларов), реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства (6,1 млрд долларов) и средства наземного транспорта (5,5 млрд долларов).Основными странами-экспортерами были Китай, Германия и Россия.Кроме того, экспорт сократился на 1,7% и составил 49,2 млрд долларов. Больше всего Украина экспортировала зерновые (9,4 млрд долларов), черные металлы (7,7 млрд долларов) и жиры и масла животного или растительного происхождения (5,8 млрд долларов).Импортировали украинские товары больше всего Китай, Польша и Россия.Сальдо внешней торговли за этот период является отрицательным и составляет -5 млрд долларов.