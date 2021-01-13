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Товарооборот Украины в 2020 году сократился на 6,4%

Товарооборот Украины в 2020 году сократился на 6,4%
Общий товарооборот в Украине в 2020 году составил 103,4 млрд долларов. При этом существенно сократился импорт - на 10,3% против показателя 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

По сравнению с 2019 годом общий товарооборот сократился на 6,4%.

Уточняется, что импорт в 2020 году составлял 54,2 млрд долларов, что на 6,2 млрд, или 10,3%, меньше показателей 2019 года.

Преимущественно в Украине импортировали топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (8 млрд долларов), реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства (6,1 млрд долларов) и средства наземного транспорта (5,5 млрд долларов).

Основными странами-экспортерами были Китай, Германия и Россия.
Кроме того, экспорт сократился на 1,7% и составил 49,2 млрд долларов. Больше всего Украина экспортировала зерновые (9,4 млрд долларов), черные металлы (7,7 млрд долларов) и жиры и масла животного или растительного происхождения (5,8 млрд долларов).

Импортировали украинские товары больше всего Китай, Польша и Россия.

Сальдо внешней торговли за этот период является отрицательным и составляет -5 млрд долларов.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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