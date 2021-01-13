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Ученые выявили фермент, помогающий размножаться коронавирусу

Ученые выявили фермент, помогающий размножаться коронавирусу
В Германии ученые Тюбингенского университета обнаружили фермент, без которого коронавирус COVID-19 практически теряет способность размножаться. Об этом сообщает издание Merkur.

Утверждается, что речь идет о ферменте гуанилаткиназы 1 (GK1). Ученые разработали компьютерную модель размножения коронавируса. Выяснилось, что при попадании в клетку он заставляет ее вырабатывать некоторые вещества, которые способствуют распространению инфекции, и фермент GK1 – самый важный из них. Когда ученые на время убирали его из организма, то размножение коронавируса прекращалось.
Специалисты считают, что это открытие будет способствовать созданию лекарства для лечения COVID-19 уже к концу 2021 года. При этом они полагают, что временное отсутствие этого фермента в организме человека не скажется на его здоровье.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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