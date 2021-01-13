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«Укрзализныця» начнет продавать билеты на поезда через Viber и Telegram

«Укрзализныця» начнет продавать билеты на поезда через Viber и Telegram
"Укрзализныця" анонсировала запуск чат-ботов в Viber и Telegram, с помощью которых можно будет покупать билеты на поезда. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, “Укрзализныця” запускает собственный чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов.
Отмечается, что чат-боты запускают в сотрудничестве с Visa и американской компанией Middleware Inc. на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine (платформа для разработки ботов).
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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