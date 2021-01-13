«Укрзализныця» начнет продавать билеты на поезда через Viber и Telegram

Влада Некрасова

"Укрзализныця" анонсировала запуск чат-ботов в Viber и Telegram, с помощью которых можно будет покупать билеты на поезда. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.Согласно сообщению, “Укрзализныця” запускает собственный чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов.Отмечается, что чат-боты запускают в сотрудничестве с Visa и американской компанией Middleware Inc. на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine (платформа для разработки ботов).