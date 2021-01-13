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Уникальные настенные росписи сохранились в гробнице на северо-западе Китая

Уникальные настенные росписи сохранились в гробнице на северо-западе Китая

В китайском городе Сиань, который сейчас является столицей провинции Шэньси, а при династии Тан (618–907 годы) был столицей всего Китая и самым большим городом мира, археологи нашли две гробницы с частично сохранившимися настенными росписями. Сюжеты росписей оказались крайне редкими для искусства эпохи Тан. Благодаря прочитанным надписям ученым удалось выяснить имена погребенных представителей танской знати.

В одноместной гробнице, выстроенной из кирпича, окруженной рвом и засыпанной земляным курганом, покоится умерший в 671 году Кан Шаньда. Он занимал высокий пост смотрителя лошадей при дворе Гао-цзуна — третьего императора династии Тан, правившего в 650–683 годах. Свою должность Кан Шаньда унаследовал от отца. Их семья обладала значительным богатством и владела многочисленными стадами скота и табунами лошадей.

В гробнице археологи нашли 102 статуэтки, большинство из них изображают всадников, но есть и изваяния стоящих людей. На внутренней части восточной и западной стен гробницы сохранились фрагменты росписей. Там изображен караван во главе с белым тигром (символом Запада) и синим драконом (символом Востока). По характерным одеждам можно узнать «людей ху», как называли в Китае представителей кочевых народов, живущих к северу от границы. При императоре Тай-цзуне, правившем в 627–649 годах, значительные их территории были присоединены к китайскому государству, а многие представители тюркских народов стали служить в императорской коннице. На фресках «люди ху» укрощают диких скакунов и ведут верблюдов. Люди и животные запечатлены в движении.

Фото: N.C.N. Limited

В другой гробнице похоронена знатная чета — Ян Чжиши и его жена. Оба они происходят из семей, неоднократно связанных браком с императорской династией. На стенах их гробницы в характерном стиле эпохи Тан изображен торжественный пир. С одной стороны видны танцоры, окруженные группами музыкантов. На противоположной стене изображен стол, уставленный блюдами с различными кушаньями.

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По материалам: polit.ru

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