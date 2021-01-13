Уставу о воинской повинности в России исполняется почти полтора века

Лидия Мартынова

Ровно 147 лет назад, 13 января 1874 года, в России был принят Устав о воинской повинности. Его, а также специальный манифест о нём утвердил император Александр II.

Вместо существующих со времен Петра I рекрутских наборов в России была введена всеобщая воинская повинность, по которой к военной службе привлекалось мужское население страны по достижении 21 года. Лица, освобождаемые от военной службы по различным льготам (свыше 50% призывников), зачислялись в ополчение на случай объявления войны.

Устав о воинской повинности 1874 года определил общий срок военной службы 15 лет (на флоте 10). Из них действительная военная служба 6 лет (на флоте 7), в запасе 9 лет (на флоте 3 года). Устав предусматривал льготы по образованию, отсрочки по семейному положению и другие. Освобождению от службы подлежали единственные сыновья у родителей, единственные кормильцы в семье при малолетних братьях и сестрах. От военной службы полностью освобождались духовенство, врачи и преподаватели.

Пехота и пешая артиллерия комплектовались по территориальному принципу. Для гвардии, кавалерии, флота существовал экстерриториальный принцип комплектования. В военное время все войска пополнялись призывниками и отпускниками (резервистами) так, чтобы 75% комплектования проводилось уроженцами внутренних губерний, т.е. русскими людьми, и только четвертая часть пополнялась жителями пограничных областей.

День 13 января в истории

Для исполнения воинской повинности в каждой российской губернии создавались «губернские по воинской повинности присутствия», которые подчинялись Управлению по делам воинской повинности Главного штаба Военного министерства Российской империи. Этот Устав о воинской повинности с изменениями и дополнениями действовал на территории России до января 1918 года.