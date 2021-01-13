В 2020 году система образования справилась с основными вызовами – Сергей Кравцов

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, в ходе которой обсуждались вопросы дистанционного обучения, цифровой образовательной среды и планы работы министерства на ближайшую перспективу.

«2020 год был непростым для системы образования, но с основными вызовами мы справляемся», – заявил Сергей Кравцов.

Он отметил, что выход на дистант стал вынужденной мерой, которая позволила сохранить здоровье учеников и учителей, при этом такой формат никогда не заменит традиционного обучения.

«1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения», – констатировал министр.

Он напомнил, что создаваемая в России цифровая образовательная среда «усилит классическое образование». Новая система видео-конференц-связи позволит отказаться от зарубежных аналогов и создать отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей и педагогов.

«Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами», – информировал Сергей Кравцов.