В 2021 году в Северной Осетии отремонтируют семь спортзалов в сельских школах

Анастасия Иванова

В 2021 году в Северной Осетии будут отремонтированы семь спортзалов в ходе реализации мероприятий по созданию в школах, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

Ремонт осуществляется в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет выделено около 31 миллиона рублей. На сегодняшний день уже определен перечень образовательных организаций, где будут отремонтированы спортзалы: это школы сел Раздзог, Новый Батако, Чикола, Црау, Куртат, Бирагзанг и станицы Павлодольской.

«Благодаря национальному проекту мы продолжаем обновлять спортивные залы в сельских школах и создаем условия для занятий физической культурой и спортом. Во всех школах, которые внесены в перечень в 2021 году, давно назрела необходимость проведения ремонта спортивных залов и оснащения современным спортивным оборудованием и инвентарем», – рассказала министр образования и науки РСО – Алания Людмила Башарина.

С 2016 года в регионе отремонтировано 30 школьных спортзалов в сельской местности, также для них приобретен необходимый спортинвентарь. Это позволило расширить направления внеурочной деятельности и увеличить число учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. В период 2021–2023 гг. планируется отремонтировать 21 школьный спортзал, расположенный в сельской местности.