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В 2021 году в Волгоградской области обновят материально-техническую базу двух школ-интернатов

В 2021 году в Волгоградской области обновят материально-техническую базу двух школ-интернатов

В 2021 году запланировано обновление в Волгоградской школе-интернате № 6 и Михайловской школе-интернате, сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики региона.

В рамках модернизации будет приобретено и установлено современное оборудование, произойдет обновление учебных кабинетов, мастерских профильного труда. В частности, в Михайловской школе-интернате обновят кабинеты столярно-слесарного дела, домоводства, социально-бытовой ориентации, робототехники и др. В Волгоградской школе-интернате № 6 модернизируют кабинеты логоритмики и хореографии, актовый зал, а также фотовидеостудии и студию анимации. Кабинеты пополнятся современной мебелью, интерактивным и мультимедийным оборудованием.

Благодаря реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» до 2024 года в 13 коррекционных образовательных учреждениях региона будет обновлена материально-техническая база.

# Общество
По материалам: edu.ru

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