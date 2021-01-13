В 2021 году в Волгоградской области обновят материально-техническую базу двух школ-интернатов

Лидия Мартынова

В 2021 году запланировано обновление в Волгоградской школе-интернате № 6 и Михайловской школе-интернате, сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики региона.

В рамках модернизации будет приобретено и установлено современное оборудование, произойдет обновление учебных кабинетов, мастерских профильного труда. В частности, в Михайловской школе-интернате обновят кабинеты столярно-слесарного дела, домоводства, социально-бытовой ориентации, робототехники и др. В Волгоградской школе-интернате № 6 модернизируют кабинеты логоритмики и хореографии, актовый зал, а также фотовидеостудии и студию анимации. Кабинеты пополнятся современной мебелью, интерактивным и мультимедийным оборудованием.

Благодаря реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» до 2024 года в 13 коррекционных образовательных учреждениях региона будет обновлена материально-техническая база.