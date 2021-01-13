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В Алтайском крае стартовал прием заявок на краевой грантовый конкурс школьных проектов «Я считаю»

В Алтайском крае стартовал прием заявок на краевой грантовый конкурс школьных проектов «Я считаю»

11 января стартовал прием заявок на краевой грантовый конкурс школьных проектов «Я считаю». Это состязание школьных инициатив на право получения гранта из краевого бюджета проводят при поддержке краевых Министерства финансов и Министерства образования и науки, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Проекты учеников должны быть направлены на развитие объектов школьной инфраструктуры, улучшение учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности и гражданской активности старшеклассников. Максимальный размер гранта на поддержку одного школьного проекта – 350 тысяч рублей. Всего на эти цели из краевого бюджета выделят 6 миллионов 300 тысяч рублей.

В декабре 2020 года завершился этап внутришкольного отбора, когда учащиеся старших классов разрабатывали и презентовали свои проекты, а затем школьники голосовали за наиболее понравившиеся работы. Теперь заявки по тем инициативам, которые набрали больше всего голосов, учебные заведения направят на конкурс. Жюри, в состав которого входят специалисты профильных краевых ведомств и сотрудники Алтайского института развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова, оценит поступившие заявки и в марте 2021 года подведет итоги конкурса. 

Победители получат финансовую поддержку для реализации своих проектов. Заявки на краевой этап принимаются до 29 января.

# Общество
По материалам: edu.ru

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