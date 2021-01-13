В ближайшие два года в педвузы поступит оборудование для педагогических «Кванториумов»

Лидия Мартынова

Современное учебное оборудование для педагогических «Кванториумов» поступит в педвузы в течение двух лет. Также в школах будут создаваться профильные психолого-педагогические классы и разрабатываться программы взаимодействия школ и педагогических вузов. Об этом сообщил заместитель Министра просвещения России Виктор Басюк в ходе рабочего визита в Омскую область.

Заместитель Министра обсудил строительство школ и детских садов с губернатором Омской области Александром Бурковым. По словам Виктора Басюка, Омская область – один из регионов, где развитие образования является приоритетом: в период ограничений, связанных с текущей эпидемиологической ситуацией, удаётся сохранить качество образования.

На территории области действует один из подведомственных Министерству педагогических университетов – Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ). Как заявлял ранее Министр просвещения России Сергей Кравцов, педвузы должны стать драйвером развития науки и школьного образования. При этом особое внимание будет уделяться проведению научных исследований в области педагогики, а также созданию единой федеральной системы методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

Замминистра просвещения встретился с ректором ОмГПУ Иваном Кроттом и провёл совещание с педагогическим коллективом вуза.

«Сегодня требуется практически постоянное повышение квалификации и профессиональное развитие педагогических кадров. Просветительская функция вуза состоит не только в работе в регионе, но в использовании методического и научного потенциала вузов в масштабах всей страны. Профессорско-преподавательский состав, учёные могли бы оказывать помощь другим региональным системам», – подчеркнул Виктор Басюк.

Отдельное внимание на совещании было уделено практико-ориентированной подготовке и воспитательной составляющей обучения педагогов. Минпросвещения России ставит своей задачей сделать педагогические вузы передовиками формирования системы нравственного воспитания в образовательных организациях регионов.