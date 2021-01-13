В Челябинской области подвели итоги первой профильной смены инженерно-физической школы

Анастасия Иванова

В Челябинской области завершилась профильная смена инженерно-физической школы «Рысь-2», организованная совместно с Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей.

«Традиционно три раза в год школа приглашает ребят 7–11-х классов с разным уровнем знаний физики пройти профильную подготовку», – сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

В январской смене акцент был сделан на углубленной подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников. Конкурсный отбор на участие прошли 70 ребят.

На протяжении восьми дней они посетили более 30 уроков по физике и физической культуре, приняли участие работе клубов по интересам, совершенствуя свои интеллектуальные и творческие таланты. В последние дни профильной смены школьники написали итоговую олимпиаду по физике. Задания были сформированы из задач высокого уровня вузовских олимпиад и региональных этапов ВсОШ прошлых лет.