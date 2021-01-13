В грузинской Гурии пытаются примирить мусульман и христиан

Анастасия Иванова

Ситуация в селе Букнари Чохатаурского муниципалитета региона Гурия, где произошло противостояние местных жителей христиан и мусульман из-за строительства мусульманской молельни, стабилизировалась. На место столкновения мобилизована полиция.

По информации Первого канала ОВГ, правоохранители пытаются развести местных жителей и прибывших из Аджарии людей, около десяти человек, которые находятся в селе, чтобы поддержать местную мусульманскую общину.

«В настоящее время ситуация разрядилась», — отмечает телекомпания.

Ранее сегодня, 13 января, в село Букнари приехал муфтий Кобулети и Гурии Аслан Беридзе, по словам которого «молитва в селе не прекратится».

«Наши люди не требуют строительства фундаментального здания. Когда мы достигнем соглашения, возможно, будет выделено соответствующее место. Я должен подчеркнуть, что молитва не прекратится. Молитва будет продолжаться, она никого не беспокоит. Ничего плохого здесь не происходит. Приходит человек, молится минут 10−15, никто никому не мешает», — заявил муфтий.

Накануне в селе Букнари произошло столкновение между несколькими представителями мусульманской и христианской общин села. Мусульмане хотят обустроить в селе молельный дом, с чем не согласна христианская часть села. Разногласия переросли в физическое противостояние. МВД задержало одного человека. Сегодня в краевой администрации должна была пройти встреча сторон, однако она не состоялась.

По словам мэра Чохатаури Ираклия Кучавы, правительство и правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы конфликт в Букнари был разрешен без эксцессов.