В Казани родители начали проверять организацию питания в школьных столовых

Анастасия Иванова

В школьных столовых Казани родители учащихся начали контролировать организацию питания. Теперь ежедневно кто-то из родителей дежурит в школьной столовой, чтобы оценить качество блюд и организацию питания, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.

При оценке питания используется единый чек-лист. С его помощью мамы и папы контролируют меню в обеденном зале, соответствие ему поданных блюд, чистоту в столовой, температуру и вкусовые качества пищи.

Результаты будут направляться в Управление образования Казани и Департамент продовольствия и социального питания Казани, чтобы анализировать отзывы и корректировать работу.

Школы разработали графики дежурства. Посещать столовые общественные проверяющие смогут только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.