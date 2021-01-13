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В Китае зафиксирован резкий рост возвращения молодежи на родину

В Китае зафиксирован резкий рост возвращения молодежи на родину

Согласно опубликованному в КНР научному исследованию, выдержки из которого приводит портал SOHU, количество молодых людей, возвратившихся домой после обучения за границей и приступивших к поиску работы, выросло на 33,9 процента в сравнении с прошлым годом.

Такой резкий рост эксперты связывают с двумя факторами. Первый — обострение эпидемической ситуации за пределами Китая, второй — экономические сложности, которые испытывает большинство стран мира.

В результате, как показывает статистика, около 71 процента китайских студентов, обучающихся за рубежом, заявили, что рассматривают возможность вернуться на родину. Более того, 28,3 процента рассказали, что кардинально пересмотрели в 2020 году свои жизненные планы и намерены как можно скорее возвратиться в КНР.

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Однако на этом пути «возвращенцев» ждут определённые сложности. Во-первых, в Китае действуют серьёзные ограничения на приём авиарейсов из-за границы, поэтому вернуться домой весьма затруднительно. С проблемами в этом плане столкнулись 32,5 процента китайцев.

Впрочем, даже те, кто успешно возвращается домой, сталкиваются с неопределённостью другого рода. Она связана с невозможностью быстро трудоустроиться. Большой наплыв соискателей «перегревает» рынок труда, в связи с чем у вчерашних студентов уходит в среднем до четырёх месяцев на поиск работы.

Причём с наибольшими сложностями молодые люди сталкиваются в крупных мегаполисах, где выше конкуренция, тогда как найти заработок в провинции оказывается проще, свидетельствует статистика.

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По материалам: pnp.ru

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