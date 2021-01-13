В Конгрессе собираются объявить импичмент Трампу: события ночи 13 января

Лидия Мартынова

Палата представителей Конгресса США 222 голосами «за» и 204 «против» приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа. Если Пенс не станет это делать, члены Палаты представителей перейдут к следующему пункту своего плана по борьбе против Трампа: они рассмотрят вопрос об объявлении импичмента президенту США. У Пенса и кабинета министров 24 часа для принятия решения. Ожидается, что вице-президент не поддержит эту инициативу — и тогда Палата представителей проведет голосование по объявлению импичмента президенту Трампа. Оно может состояться вечером 13 января.

Вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранять президента Дональда Трампа от власти, как от него требовали многие демократы. Соответствующее заявление содержится в распространенном Белым домом письме к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она призывала Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции страны, чтобы отстранить Трампа от власти. «Я не считаю, что такое развитие событий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей конституции», — заявил Пенс.

Порядка 20 конгрессменов из рядов Республиканской партии намерены поддержать импичмент своего однопартийца, президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания CNN. По ее сведениям, в Палате представителей растет число республиканцев, которые, как ожидается, уже в среду могут поддержать резолюцию об импичменте действующего американского лидера. По данным источника CNN из числа лиц, приближенных к Белому дому, высказаться за импичмент могут 20 или более законодателей-республиканцев. При этом другой источник телекомпании, осведомленный о планах конгрессменов, указывает, что число однопартийцев Трампа, которые поддержат его импичмент, колеблется в промежутке от 10 до 25.

Госдепартамент США сообщил европейским компаниям, которые, как он подозревает, помогают строить газопровод «Северный поток — 2», что к ним будут применены санкции. Как сообщает Reuters, это связано с тем, что администрация Трампа готовит заключительный раунд мер против этого проекта. Об этом сообщили два источника агентства. «Мы пытаемся проинформировать компании о риске и настоятельно призываем их уйти, пока не стало слишком поздно», — сказал источник в правительстве США. Госдепартамент, как ожидается, выпустит 14 или 15 января доклад о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал итоги переговоров в рамках «нормандской четверки», которые состоялись в Берлине на уровне политсоветников глав государств. Свою оценку он высказал в беседе с журналистами. Она оказалась весьма пессимистичной, поскольку конкретных результатов саммит не принес. «Похвастаться нечем. Решений не удалось достигнуть ни по одному вопросу», — отметил Козак. Он также констатировал, что режим прекращения огня в Донбассе «худо-бедно» соблюдается и предостерег Киев от силовых акций, которые стали бы для Украины были бы самоубийством. И сообщил, что «нормандский» саммит в ближайшее время продолжит работу.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет официально реагировать на введение санкций США против депутата Рады от провластной фракции «Слуги народа» Александра Дубинского. Соответствующее заявление в комментарии изданию «Радіо Свобода» сделал 12 января антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский — депутат. И первичная реакция — это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции „Слуги народа“. Именно так правильно», — заявил представитель Банковой. Однако во фракции также не спешит с оценками. Там заявили, что вопрос наложенных на Дубинского санкций США пока на повестке дня не стоит.

Запись на вакцинацию от коронавируса для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма открывается в среду, 13 января, в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее вакцинация была доступна людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений — тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам. Помимо этого, вакцинироваться могут работники МФЦ, культуры, сферы торговли и услуг, работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники средств массовой информации.