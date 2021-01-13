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В Курской области завершилась программа «Ворлдскиллс Экспресс»

В Курской области завершилась программа «Ворлдскиллс Экспресс»

В Курской области завершилась реализация программы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, «Ворлдскиллс Экспресс».  Об этом сообщает Комитет образования и науки Курской области.

Программа разработана Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Вордлскиллс Россия)».

Жители региона, пострадавшие от последствий распространения коронавирусной инфекции, получили возможность бесплатно освоить профессию и получить скиллс-паспорт и документ о квалификации.

«Первоначально квота на регион составила 950 бесплатных мест, но уже в процессе реализации стала очевидна высокая востребованность данной программы среди жителей Курской области, и правительственная квота была увеличена до 1346 мест», – сообщается в информационном релизе.

Обучение проводилось с использованием новейшего оборудования, которым оснащены мастерские техникумов и колледжей, созданные на средства федеральных грантов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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