В Липецкой области создан профориентационный центр для школьников

Алексей Вольцев

В Лебедянском районе Липецкой области создан центр профессионального самоопределения школьников «Вектор», сообщает пресс-служба регионального Управления образования и науки.

«В центре созданы все условия для адресной профориентации школьников. Систематизированы материалы о профессиях, востребованных на рынке труда, разработаны тематические буклеты, информационно-рекламные проспекты, несколько раз в неделю проходят занятия», – указано в релизе.

Более четырехсот школьников с 5-го по 11-й класс осваивают азы журналистики и робототехники, получают базовые знания в области педагогики, медицины, производственной сферы.

Центр профессионального самоопределения «Вектор» работает на базе нескольких образовательных учреждений. Занятия проводят учителя гимназии № 1 им. Н.И. Борцова города Лебедяни, школ № 2 и 3 с. Мокрое, педагоги станции юных натуралистов Лебедяни.

Планируется проведение экскурсий для школьников на предприятия Лебедяни, формирование банка данных о профессиях XXI века.