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В Москве 869 педагогов зарегистрировались на олимпиаду для учителей информатики

В Москве 869 педагогов зарегистрировались на олимпиаду для учителей информатики

В Москве 869 педагогов из 350 образовательных организаций города зарегистрировались для участия в олимпиаде «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Первый дистанционный этап пройдет с 18 по 31 января. Учителям предстоит выполнить 18 заданий по шести направлениям: «Программирование», «Data Science», «Информационная безопасность», «Моделирование и прототипирование», «Робототехника и микроконтроллеры» и «Технологии связи». На выполнение заданий трех уровней сложности педагогам будет отведено 90 минут.

На следующем этапе участники продемонстрируют свои навыки в решении практических кейсов: в течение двух месяцев педагогам необходимо будет решить десять заданий.

По итогам второго этапа соревнований в заключительную часть турнира пройдут 30 финалистов, которым предстоит организовать образовательное мероприятие с использованием дистанционных технологий. Итоги олимпиады будут подведены до 31 мая 2021 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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