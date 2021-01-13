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В Москве более 1,4 тысячи школьников приняли участие в командных онлайн-соревнованиях по футболу

В Москве более 1,4 тысячи школьников приняли участие в командных онлайн-соревнованиях по футболу

В Москве более 1,4 тысячи школьников приняли участие в командных онлайн-соревнованиях по футболу «Великолепная семерка», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Соревнования проходили с 1 по 25 декабря. Организатором проекта стал Московский центр «Патриот.Спорт». В турнире приняли участие 200 команд из 123 образовательных организаций столицы.

«Поздравляю победителей онлайн-соревнований «Великолепная семерка»! Такое число участников конкурса, более 1,4 тысячи человек, является наглядным подтверждением того, что футбол – один из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране и у взрослых, и у детей. Видно, что команды очень старались, много тренировались и работали над техникой. Ребята выложились на все сто! Надеюсь, что уже скоро юные футболисты встретятся на поле и сыграют свои лучшие матчи», – сообщил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

По итогам конкурса первое место среди первоклассников заняла команда школы № 853, второе – школа № 705, а замкнула тройку лидеров школа № 1394.

Среди учащихся 2–3-х классов победила команда Московского государственного образовательного комплекса, призовые места заняли школы № 887 и 1194.

Победу среди учеников 4–5-х классов завоевали учащиеся школы № 1619, а призерами стали команды школ № 1404 и 1591.

Абсолютный рекорд соревнований установили ребята из школы № 1619.

# Общество
По материалам: edu.ru

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