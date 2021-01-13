В Общественной палате рассказали о роли ЦРУ в событиях в Вильнюсе в январе 1991 года

Вадим Карасев

За событиями, произошедшими в Вильнюсе в январе 1991 года, стояло ЦРУ. Его инструкторы обучали и вооружали литовских националистов. Об этом говорится в материалах фотовыставки, открывшейся в Общественной палате РФ.

Основу экспозиции "Тридцать лет со дня событий в Вильнюсе в январе 1991 года. Правда и вымысел" составили многочисленные свидетельства очевидцев и документы разных лет.

"В конце 1990 года в Вильюнюс прибыла группа агентов ЦРУ. Руководили ей Андрюс Эйва (он же Эндрю Эйве, Андрюс Эйтавичюс) и Леонардо Хоф. Они сразу попали в близкое окружение Витаутаса Ландсбергиса [тогдашнего председателя Верховного Совета Литвы] и директора Департамента охраны края (ДОК) Аудрюса Буткявичюса", - говорится в материалах выставки.



"В окружении Эйвы в Вильнюсе еще тогда появился Евгений Дикий с Украины, [ныне] пропагандист "ценностей Майдана". С отрядом украинских "студентов-добровольцев" он прибыл на помощь литовским "нацикам". То, чему они научились в 1991 году в Литве, было использовано в 2014 году на Украине, - указывается в материалах выставки.

В 2014 году многие участники вильнюсских событий в январе 1991 года "были замечены в трагических событиях киевского евромайдана", а затем в составе националистических батальонов оказались на Донбассе, говорится в документах.

