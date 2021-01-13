В Петербурге задержан лидер «уголовно-преступной среды»

Анастасия Иванова

Сотрудниками регионального управления ФСБ совместно со следователями ГСУ МВД Северной столицы задержан Александр Анохин, предполагаемый лидер организованной преступной группы, сообщили 13 января ИА Newstes в УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

По информации пресс-службы ведомства, в результате кропотливой деятельности силовикам удалось пресечь деятельность целой организованной преступной группы, которая была причастна к совершению разбойных нападений и вымогательств.

«В рамках расследования уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 (разбой) и ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) 13 января был задержан лидер уголовно-преступной среды Анохин А.В., в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ», — уточнили в силовом ведомстве.

Сообщается, что при проведении обысков по местам жительства и пребывания предполагаемого преступного авторитета, который, в том числе имел долю в похоронном бизнесе, сотрудниками правоохранительных органов были изъяты «предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела».

В настоящее в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.