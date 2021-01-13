В Подмосковье в 2020 году на внебюджетные средства ввели в эксплуатацию 13 детсадов на 2997 мест

Анастасия Иванова

В Подмосковье в 2020 году на внебюджетные средства ввели в эксплуатацию 13 детских садов на 2997 мест, сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

«За 2020 год введено в эксплуатацию четыре дошкольных учреждения в Балашихе на 680 мест, три – в Красногорске на 932 места, три – в Ленинском округе на 600 мест, а также на 235 мест в Котельниках, на 350 мест в Люберцах и на 200 в Солнечногорске», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

В Балашихе построили детские сады на 80 и 120 мест в квартале «Столичный», на 130 мест на улице Трубецкой, на 350 мест на улице Реутовской. В Красногорском районе построены садики на 320 мест в Нахабине, на 300 мест в поселке Ильинское-Усово, на 312 мест в районе ЖК «Митино парк».

В Ленинском городском округе построили детсад на 360 мест в ЖК «Пригород Лесное» и два сада на 120 мест каждый в поселке Развилка.

Также введены в эксплуатацию дошкольные учреждения в Люберцах на 350 мест (в поселке Красково), в Солнечногорске на 200 мест (в деревне Голубое), в Котельниках в квартале «Новые Котельники» на 235 мест.