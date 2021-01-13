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В сахалинских школах введут 90 ставок советников по воспитательной работе

В сахалинских школах введут 90 ставок советников по воспитательной работе

Сахалинская область попала в десятку пилотных субъектов Российской Федерации, где будет реализован новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование». Проект станет ресурсной базой для реализации поправок в закон об образовании, которые направлены на воспитательную работу в школах, сообщает пресс-служба Министерства образования Сахалинской области.

В рамках проекта в школах области введут 90 ставок советников директора по воспитательной работе и работе с детскими общественными объединениями. Места займут региональные специалисты, которые станут победителями Всероссийского конкурса «Навигаторы детства». Конкурс пройдет с 12 января по 30 июля 2021 года. Он организован Министерством просвещения Российской Федерации и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников».

Информация о порядке подачи и приема заявок на участие в конкурсе будет размещена на официальных сайтах организаторов.

В июле 2020-го года Владимир Путин подписал закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. Теперь в законе «Об образовании в Российской Федерации» устанавливается механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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