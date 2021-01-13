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В Совбезе отметили стремительное наращивание киберугроз в 2020 году

В Совбезе отметили стремительное наращивание киберугроз в 2020 году

Межведомственная комиссия Совбеза России по информационной безопасности сообщила о стремительном росте киберугроз и дала рекомендации по укреплению защиты в указанной области, заявили в среду в аппарате Совбеза. Об этом сообщает ТАСС.

«Проанализировав ситуацию, эксперты отметили стремительное нарастание угроз в информационной сфере [в 2020 году]», — сообщили в аппарате Совбеза по итогам заседания комиссии.

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В частности, обеспокоенность представителей министерств и ведомств вызвало в том числе увеличение числа компьютерных атак на информационную систему органов власти, финансовых учреждений и предприятий страны, размещение противоправной информации в Сети.

В связи с этим комиссия рекомендовала «комплекс первоочередных мер, направленных на укрепление в 2021 году информационной безопасности» России.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в стране создадут центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и фишингом. Также, по его словам, ведомство начинает «независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет «дырок» в их безопасности», чтобы исключить риски нарушения работы этих систем.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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