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В течение четырех лет в России появится 1910 новых школ

В течение четырех лет в России появится 1910 новых школ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов информировал президента РФ Владимира Путина о выполнении его поручений. 

Он сообщил, что в России идет активное строительство образовательных организаций: в прошлом году было создано 828 детских садов на 122 тысячи мест и 277 школ на 169 тысяч мест, в этом году планируется возвести 767 детских садов; кроме того, стартовал четырехлетний проект по строительству 1910 школ на 1 миллион 200 тысяч новых мест. 

«Важно, что мы договорились с ВЭБом и Сбербанком о дополнительных 300 миллиардах рублей и построим на 500 школ больше», – подчеркнул министр.

# Общество
По материалам: edu.ru

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