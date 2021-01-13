В течение четырех лет в России появится 1910 новых школ

Лидия Мартынова

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов информировал президента РФ Владимира Путина о выполнении его поручений.

Он сообщил, что в России идет активное строительство образовательных организаций: в прошлом году было создано 828 детских садов на 122 тысячи мест и 277 школ на 169 тысяч мест, в этом году планируется возвести 767 детских садов; кроме того, стартовал четырехлетний проект по строительству 1910 школ на 1 миллион 200 тысяч новых мест.

«Важно, что мы договорились с ВЭБом и Сбербанком о дополнительных 300 миллиардах рублей и построим на 500 школ больше», – подчеркнул министр.