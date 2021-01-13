В Вологодской области открылись две новые школы

Влада Некрасова

Сразу две новые школы – на 528 мест в Соколе и на 300 мест в Вологде – открылись в Вологодской области, сообщает пресс-служба Департамента образования региона.

В Соколе новое здание появилось у школы № 9 имени В.Н. Власовой, оно разгрузит уже существующее здание.

«Приятно начинать новый календарный год с открытия уникальных объектов. В Соколе появилась школа третьего тысячелетия. Здесь применены все передовые технологии строительства образовательных учреждений, она оснащена самым современным оборудованием и скорее напоминает научный, образовательный, спортивный центр, своеобразную «точку роста». Здесь есть все, что внедрено в последние годы в систему образования страны. Это школа будущего для воспитания талантов», – отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Новое здание появилось и у вологодской школы № 30. Благодаря новым площадям на односменное обучение удалось перевести все седьмые и восьмые классы, у которых начинаются предпрофильные предметы.

«Открытие нового здания позволило создать условия для обучения и воспитания детей начальных классов. Для самых юных учеников появились спортивный и обеденный залы, кабинеты оснащены современным оборудованием, организованы комфортные рекреации, есть медицинский блок и многое другое», – сказал губернатор.

В новом трехэтажном здании расположились 12 классов для детей начальной школы, занятия будут организованы в две смены. Кабинеты укомплектованы современной мебелью и оборудованием: оргтехникой, интерактивным учебным оборудованием, рециркуляторами. Доступ в основное здание обеспечивает одноэтажный отапливаемый переход.

В скором времени в Вологде планируется строительство еще одной школы.