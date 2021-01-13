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Вакцина компании Sinovac приедет в Украину уже в марте: ожидается поставка 5 млн доз

Вакцина компании Sinovac приедет в Украину уже в марте: ожидается поставка 5 млн доз
Группа фармкомпаний Лекхим подписала с китайской компанией Sinovac Biotech договор на поставку в Украину 5 млн доз антикоронавирусной вакцины. Поставка запланирована в первом полугодии этого года, говорится в пресс-релизе на сайте ГК.

Сообщается, что эта компания стала официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech) в Украине и через три дня начнет принимать заявки от предприятий на поставку препарата.
Первые партии вакцины ожидаются в марте 2021 года, а в следующем году планируется наладить производство вакцины на территории Украины, заявили в Лекхим.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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