Вакцина компании Sinovac приедет в Украину уже в марте: ожидается поставка 5 млн доз

Влада Некрасова

Группа фармкомпаний Лекхим подписала с китайской компанией Sinovac Biotech договор на поставку в Украину 5 млн доз антикоронавирусной вакцины. Поставка запланирована в первом полугодии этого года, говорится в пресс-релизе на сайте ГК.Сообщается, что эта компания стала официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech) в Украине и через три дня начнет принимать заявки от предприятий на поставку препарата.Первые партии вакцины ожидаются в марте 2021 года, а в следующем году планируется наладить производство вакцины на территории Украины, заявили в Лекхим.