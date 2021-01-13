Володин: В Госдуму VIII созыва пройдут «политические тяжеловесы»

Алексей Вольцев

Поздравляя журналистов с Днём российской печати, спикер рассказал, кто может победить на следующих выборах в палату

Политические «тяжеловесы» нынешней Госдумы смогут избраться и в VIII созыв. Все шансы сохранить представительство в палате есть и у парламентских партий. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая новое здание Парламентской библиотеки. Также спикер рассказал о поэтапном повышении открытости палаты в плане снятия антиковидных ограничений и поздравил журналистов парламентского пула с Днём российской печати.

Двери для посетителей распахнутся

Каждый новый созыв Госдума обновляется в среднем на 50 процентов, отметил Вячеслав Володин. Больше всего новых народных избранников появляется во фракции большинства — около 60 процентов. И так — из выборов в выборы. «Поэтому вы обречены увидеть новые лица», — предупредил спикер. В то же время избраться в следующий созыв смогут политические «тяжеловесы», уверен он. Причина этого — их поддержка в одномандатных округах и популярность по стране.

Все шансы преодолеть барьер для прохождения в VIII созыв Госдумы, по мнению Володина, есть и у всех парламентских партий. И это — ещё одно подтверждение эффективности российской партийной системы. «Она устойчива, она готова к вызовам», — подчеркнул он. В то же время, по словам спикера, претендентам на депутатский мандат ещё многое предстоит сделать, чтобы заручиться поддержкой избирателей.

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Со своей стороны, руководство Госдумы планирует повысить «открытость» палаты в плане прохода посетителей, в том числе представителей СМИ. Даже в разгар пандемии парламентарии не отказались от очного формата работы — так проходили и пленарные заседания, и самые важные мероприятия. Однако визиты посторонних пришлось ограничить. Если в 2019 году в здании на Охотном Ряду побывало около шести миллионов человек, то в 2020 году — в разы меньше. «Когда парламент закрыт, начинают придумывать домыслы, сплетни транслировать», — признал Володин.

Как именно ограничения будут снимать, депутаты обсудят на ближайших заседаниях Совета Думы. Главная цель — сохранить работоспособность парламента, чтобы оперативно принимать необходимые для страны решения, выезжать к избирателям в регионы. Поэтому процесс будет идти поэтапно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Российские СМИ — самые открытые

Поздравляя парламентских журналистов с Днём российской печати, спикер Госдумы отметил, что российские СМИ и социальные сети являются самыми открытыми. «Мы видим, что происходит в США, когда их закрывают даже для действующего президента», — сказал он.

Ранее американская компания Twitter объявила о закрытии доступа к аккаунту Дональда Трампа из-за нарушения им правил, а также из опасения, что он попытается спровоцировать беспорядки. До истечения президентских полномочий его лишили возможности писать в Facebook и Instagram. В России ничего подобного никогда не происходило.

По словам Володина, пул журналистов в Госдуме — самый большой в России. «Больше нет. Это возможность для самореализации, возможность повысить свой профессионализм», — уверен он.





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В прошлом году Госдума приняла 553 закона, напомнил спикер, и журналисты стали теми, кто в первую очередь знакомился с принимаемыми решениями. «Это расширяет и кругозор, и знания. Тот, кто умеет учиться, кто тянется к знаниям, более конкурентный», — заметил спикер.

Поблагодарил представителей СМИ и руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. В период пандемии особенно важной стала оперативность журналистов, «потому что это обеспечило жизнь и здоровье очень многим людям», уверен он. Нередко именно из СМИ россияне узнавали, куда можно пойти, куда обратиться, где получить консультацию.

Печатное слово всегда значило, значит и будет значить очень многое, подчеркнул лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Вячеслав Володин вручил дипломы победителям ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы в российских СМИ. Среди награждённых — обозреватель «Парламентской газеты» Ольга Шульга.

Библиотеку собрали в одном здании

То, что новое здание Парламентской библиотеки решили открыть в День российской печати, символично — здесь собран уникальный специализированный фонд по вопросам права и парламентаризма, сформирована коллекция официальных парламентских изданий. В том числе полное собрание законов Российской империи, материалы о работе Первой Государственной думы, газета «Искра» начиная с 1900 года.

В этом году Парламентская библиотека отмечает свой 30-летний юбилей, и всё это время у неё не было своего здания — фонды хранились на разных этажах и в подвалах сначала Верховного Совета РСФСР, а потом Госдумы.

«Теперь мы сможем не только сохранить библиотечный фонд, но и приумножить, открыть его для тех, кто не мог раньше ознакомиться с ним», — сказал Вячеслав Володин.

Скоро в Парламентской библиотеке можно будет проводить «круглые столы», заседания комитетов, фракций, уверен он. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что уже подал заявку на проведение всех собраний своей фракции в здании библиотеки.

Библиотечный фонд насчитывает свыше миллиона единиц хранения. Специалисты могут не только быстро найти опубликованную информацию, в том числе в Интернете, но и оценить достоверность этих сведений, а также сформировать подборку публикаций по самой разной проблематике. Здесь систематизируют и хранят статистические бюллетени, справочники, периодические издания, информационные издания и региональные материалы. По запросам комитетов, фракций и депутатов Госдумы и сенаторов Парламентская библиотека готовит объективный материал с кратким изложением ключевых положений проблемы, интересующей народных избранников.

По желанию народных избранников полученная информация в дальнейшем может стать как общедоступной, так и скрытой от посторонних глаз: содержание запроса порой носит конфиденциальный характер. «Здесь уникальная подшивка местных газет, что позволит любому, кто поедет в командировку, ещё раз приобщиться к тому, что делается в наших регионах», — рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.