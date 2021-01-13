Выяснена история и стоимость скандальной иконы, подаренной Лаврову

Вадим Карасев

300-летняя икона из Луганска, подаренная Сергею Лаврову председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, стоит около 12,5 млн евро. Как выяснилось, она хранилась в боснийском банке Banke Srpske до его банкротства.

Как сообщает телеканал BN TV, неизвестно, когда именно реликвия попала в банковский сейф в БиГ. После того, как Banke Srpske "лопнул", ее передали на хранение банку UKIO (им владеют бизнесмены из Литвы). Затем икона попала к Додику, который решил "вернуть в Россию то, что им принадлежало" с целью дальнейшего укрепления связей с Москвой.

Во время вручения иконы был нарушен ряд дипломатических протоколов, отмечают журналисты. На мероприятие позвали несколько съемочных групп, однако это и стало причиной "прокола" — операторы засняли на иконе печать, поставленную еще властями УССР.

Когда именно икона пропала из хранилищ украинского Минкульта, установить пока не представляется возможным. Военные Боснии и Герцеговины говорили отдельным СМИ, что реликвию передали бойцы добровольческих формирований, сражавшихся на Донбассе. Согласно официальной версии офиса Додика, икона не менее 15 лет хранилась у одной семьи, проживающей в Республике Сербской.

Ruposters писал, что Украина требует вернуть реликвию. Российская сторона уже передала ее обратно в Боснию для выяснения происхождения.