24 763 новых случая коронавируса в России: число заразившихся подросло

Влада Некрасова

За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах (днем ранее 22 850), это максимум со 2 января, когда стало известно о 26 301 инфицированных. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране выросло до 3 495 816. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

Из числа новых случаев 13,8% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в стране зафиксировано 570 летальных исходов против 566 днем ранее. Всего от инфекции умерли 63 940 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,83%.

За сутки в России вылечились после коронавируса 27 956 человек, всего с начала пандемии выздоровели 2 882 044 человека. Число выписанных за сутки, по данным штаба, три дня превышает количество выявленных случаев. Доля выздоровевших выросла до 82,4%.



