Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн

Алексей Вольцев

Программист из Сан-Франциско Стефан Томас — владелец биткойнов, стоимость которых сейчас составляет $220 миллионов. Вот только воспользоваться ими он не может, потому что забыл пароль от кошелька. The New York Times рассказала истории нескольких людей, потерявших доступ к своим кошелькам с криптовалютой.Биткойны Томас получил еще в 2011 году после того, как сделал короткий объясняющий ролик о криптовалюте. Увидевший его фанат биткойна решил отблагодарить программиста и подарил ему 7002 биткойна. Пароль от биткойн-кошелька Томас записал на бумаге, а ее, конечно же, потом потерял.У программиста было десять попыток ввода пароля, и восемь из них он уже использовал. По словам Томаса, он ввел комбинации, к которым прибегает наиболее часто, однако все они оказались неверными. Теперь у него осталось только две попытки, и если он вновь введет неправильные комбинации, доступ к кошельку будет заблокирован.По оценкам аналитиков, из существующих 18,5 млн биткойнов около 20% находятся на потерянных или другим образом заблокированных кошельках. В общей сумме это около $140 млрд по нынешнему курсу.Компания Wallet Recovery Services, которая помогает находить потерянные цифровые ключи, сообщила, что сейчас она ежедневно получает 70 запросов от желающих восстановить свои богатства. Это в три раза больше, чем месяц назад. Многие из них владеют биткойнами с самого их появления десять лет назад.