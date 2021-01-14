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Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн

Американец потерял пароль от кошелька с биткойнами на $220 млн
Программист из Сан-Франциско Стефан Томас — владелец биткойнов, стоимость которых сейчас составляет $220 миллионов. Вот только воспользоваться ими он не может, потому что забыл пароль от кошелька. The New York Times рассказала истории нескольких людей, потерявших доступ к своим кошелькам с криптовалютой.

Биткойны Томас получил еще в 2011 году после того, как сделал короткий объясняющий ролик о криптовалюте. Увидевший его фанат биткойна решил отблагодарить программиста и подарил ему 7002 биткойна. Пароль от биткойн-кошелька Томас записал на бумаге, а ее, конечно же, потом потерял.

У программиста было десять попыток ввода пароля, и восемь из них он уже использовал. По словам Томаса, он ввел комбинации, к которым прибегает наиболее часто, однако все они оказались неверными. Теперь у него осталось только две попытки, и если он вновь введет неправильные комбинации, доступ к кошельку будет заблокирован.
По оценкам аналитиков, из существующих 18,5 млн биткойнов около 20% находятся на потерянных или другим образом заблокированных кошельках. В общей сумме это около $140 млрд по нынешнему курсу.

Компания Wallet Recovery Services, которая помогает находить потерянные цифровые ключи, сообщила, что сейчас она ежедневно получает 70 запросов от желающих восстановить свои богатства. Это в три раза больше, чем месяц назад. Многие из них владеют биткойнами с самого их появления десять лет назад.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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