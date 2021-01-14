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Американские соцсети в ЕС попытаются «прижать»

Американские соцсети в ЕС попытаются «прижать»

Европейскому суду рекомендовано разрешить каждой из стран — членов ЕС возбуждать судебные иски против Facebook и других подобных технологических компаний, даже если они действуют с территории другой страны Евросоюза. Соответствующую рекомендацию дал советник Европейского суда в Люксембурге, передает EuroNews.

Ранее бельгийский регулятор попытался запретить Facebook изучать, как жители этой страны ведут поиск в интернете, с тем чтобы без их согласия адресно направлять им рекламу. Некоторые из этих бельгийцев даже не имели аккаунтов в этой соцсети. Но Facebook заявил тогда, что он отвечает только перед ирландскими властями, поскольку его европейская штаб-квартира находится в Дублине.

Против подобной слежки через границы и направлена рекомендация судебного советника. Она не обязательна к исполнению. Но судьи, скорее всего, примут соответствующее ей решение. И тогда Facebook и другие заокеанские цифровые гиганты не смогут чувствовать себя в Европе так вольготно, как прежде.

Как сообщало ИА Newstes, после «триумфа демократии» в США, когда соцсети и мессенджеры начали без особых объяснений блокировать аккаунты сторонников уходящего президента США и самого Дональда Трампа, начались поиски альтернативных программ. В частности, на прошлой неделе приложение Telegram скачали в США около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели. Также число скачиваний Telegram увеличилось из-за новой политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp, ассоциированного с Facebook.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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