Арми Хаммер отказался от съемок в фильме с Дженнифер Лопес после скандала со слитой БДСМ-перепиской

Вадим Карасев

34-летний Арми Хаммер остается в центре внимания прессы после нового скандала, связанного с интимной перепиской. Напомним, что несколько дней назад в сеть попали скриншоты сообщений, в которых Хаммер делится своими жесткими сексуальными фантазиями, включая изнасилование и каннибализм. Подлинность переписки вызвала у некоторых сомнения, но потом писательница Джессика Чинчин Энрикес, которая была знакома с Хаммером, заявила, что сообщения действительно написаны актером.

Теперь же ситуацию наконец прокомментировал и сам Арми. Вдаваться в подробности он не стал, но упомянул переписку, сделав другое важное заявление — актер принял решение отказаться от съемок в новом фильме Shotgun Wedding с Дженнифер Лопес, производством которого занимается студия Lionsgate.





Арми Хаммер

Я не отвечаю на эти бредовые заявления, но в свете злобных и ложных онлайн-атак против меня я не могу оставить своих детей на четыре месяца и уехать на съемки в Доминиканской Республике,

— сказал Арми.





Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс с детьми

Представитель студии заявил, что инициатива принадлежала именно Хаммеру.

Учитывая, что съемки должны скоро начаться, Арми попросил позволить ему выйти из проекта, и мы поддерживаем его в этом решении,

— цитирует представителя студии издание People.

Сообщается, что на роль, которую должен был играть Хаммер, скоро будет проведен новый кастинг. Продюсерами комедийного экшена выступают Дженнифер Лопес и Райан Рейнольдс. По сюжету жених, невеста и их гости прямо во время торжества внезапно оказываются в заложниках у каких-то преступников.





Одновременно с этим издание Daily Mail опубликовало видео, на котором Арми запечатлен в машине с неизвестным другом. Съемку, судя по всему, вел сам актер. На кадрах Хаммер слизывает некие белые кристаллы с руки друга. В другом ролике он делает глоток из банки пива, находясь за рулем.

Источник, близкий к семье, заявил таблоиду, что актер идет по наклонной.

Он всегда любил выпить, принимал наркотики, но никогда не делал это в такой форме,

— отметил источник.





Напомним, что летом прошлого года Хаммер объявил о разводе с женой Элизабет Чэмберс после 10 лет семейной жизни. По словам инсайдеров, женщина знала об изменах мужа, но вот его увлечение БДСМ и своеобразные сексуальные предпочтения, похоже, стали для нее сюрпризом.

Арми оказался монстром. Многие из этих женщин связались с Элизабет, и, хотя она сначала не хотела признаваться себе в этом, теперь она знает, что они говорили правду. В Арми была и другая сторона, о которой она не знала. Она не знает, был ли он таким всегда и скрывал это или случилось что-то, что полностью изменило его,

— делился с прессой один из инсайдеров.





По его словам, одна из бывших любовниц Хаммера была настолько травмирована отношениями с ним, что прошла "интенсивную программу реабилитации и терапии из-за его эмоционального и, возможно, физического насилия".